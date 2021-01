Gratis cursus Digisterker in Bibliotheek Velp

VELP – Bibliotheek Velp start woensdag 20 januari met een vierdelige cursus Digisterker. Deelnemers leren hierin werken met de elektronische overheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer een DigiD aanvragen en gebruiken, informatie zoeken en vinden, inloggen op overheidswebsites van bijvoorbeeld de gemeente, het pensioenfonds, het UWV en de Belastingdienst, het aanvragen van toeslagen en online een afspraak maken. Deelnemers krijgen een werkboek waarin alle informatie stap voor stap wordt uitgelegd. Het is wel nodig dat zij al enige ervaring hebben met internet en kunnen omgaan met een toetsenbord en muis.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, de eerste is op 20 januari. Deelname is gratis. Aanmelden kan bij Alberdine Tesink, lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom, via tel. 06-10139493. Van te voren aanmelden is noodzakelijk. Mocht de cursus te zijner tijd niet door kunnen gaan in verband met coronamaatregelen, dan wordt deze verplaatst naar een latere datum.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/digisterker