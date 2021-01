Graag Gedaan kan veel hulp en steun bieden

LOENEN – José Pierik doet in Loenen de coördinatie voor Graag Gedaan. Al tientallen jaren is de vrijwillige hulpdienst actief in Loenen. Heeft iemand geen vervoer, is er een klusje te doen of voelt iemand zich eenzaam? Graag Gedaan staat altijd klaar.

José Pierik, die deze taak heeft overgenomen van Tonny Duiker, wil graag deze dienst wat meer onder de aandacht brengen van de Loenenaren. José zegt erover: “Velen van u zullen Graag Gedaan wel kennen, omdat ze er ooit eens een beroep op hebben gedaan om even naar het ziekenhuis te worden gereden, naar de pedicure of naar De Bruisbeek voor uzelf, de buurvrouw of een familielid. Misschien heeft u zelf ook al eens iets voor Graag Gedaan kunnen doen. Maar we brengen onder de aandacht dat er ook heel andere vragen kunnen leven, je zou misschien wel iemand willen hebben die je af en toe kunt bellen als je er even doorheen zit, zou er iemand zijn die op een middag even thee komt drinken, als de week eigenlijk weer veel te lang duurt? Ook voor deze vorm van nabijheid en steun kun je een beroep doen op de vrijwilligers van Graag Gedaan. Daar hoef je niet per se heel oud voor te zijn of heel ziek, we zijn er graag voor iedereen die behoefte heeft aan contact of steun.”

José ervaart dat het voor sommigen moeilijk is om aan de bel te trekken: “Soms merken we dat er een drempel is om ons te bellen als je zelf eigen kinderen hebt, soms ook nog in de buurt. Laat dat je vooral niet weerhouden, wij begrijpen heel goed dat je ook behoefte kunt hebben aan anderen om je heen en dat je hen niet altijd wilt vragen. Wij zijn er graag voor u.”

José Pierik is bereikbaar via tel. 06-55397566 of op werkdagen tussen 18.00 en 19.00 uur via tel. 06- 38061676 of 06- 38061677.