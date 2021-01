Giovanni Zweers hoofdtrainer Sportclub Doesburg

DOESBURG – Giovanni Zweers is met ingang van het seizoen 2021-2022 de nieuwe hoofdtrainer van Sportclub Doesburg. De Arnhemmer werd benaderd als opvolger van Bob Hartemink, die eind oktober op eigen verzoek vertrok. Zweers is momenteel trainer bij zaterdagclub AZ 2000. Deze functie blijft hij vervullen naast zijn werkzaamheden in Doesburg. De spelersgroep en het bestuur zijn verguld met de komst van Giovanni Zweers.