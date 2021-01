GGD gestart met vaccinatie zorgmedewerkers

APELDOORN – GGD Noord- en Oost-Gelderland is gestart met het vaccineren van medewerkers in de langdurige zorg. Olaf Bevers van Atlant was één van de eerste vijf zorgverleners die vrijdag 15 januari een prik kregen. “De medewerkers die werken in de langdurige zorg hebben vanaf de eerste golf ondervonden hoe heftig COVID-19 kan zijn. Er overleden bewoners en cliënten en collega’s werden ziek. De druk op de zorg is momenteel nog ongekend hoog. Ik ben daarom blij dat we deze zorgmedewerkers kunnen vaccineren. Zij kunnen daarmee aan het werk blijven,” aldus Jacqueline Baardman, directeur publieke gezondheid bij GGD Noord- en Oost-Gelderland.

GGD NOG gaat verder met vaccineren in sporthal Mheenpark in Apeldoorn. Per dag worden er 455 prikken gezet. Dit gebeurt zeven dagen per week. De verwachting is dat snel duidelijk wordt wanneer de GGD de volgende doelgroep kan gaan vaccineren. Dat gaat, zoals het er nu naar uitziet, om de kwetsbare ouderen. Deze mensen krijgen een brief van het RIVM als zij aan de beurt zijn voor hun vaccinatie.