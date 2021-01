GGD gestart met grootschalige vaccinatie zorgpersoneel

ARNHEM – GGD Gelderland Midden is gestart met het grootschalig vaccineren van zorgpersoneel. Danielle Volman, verzorgende bij Pleyade Revalidatie Arnhem, ontving vrijdag 15 januari de eerste vaccinatie in Hotel Papendal in Arnhem. “Ik ben blij dat ik op deze manier mijzelf, mijn omgeving en vooral ook mijn cliënten kan beschermen.” Danielle ziet tijdens haar werk op de corona-afdeling met eigen ogen hoe zwaar coronabesmetting kan zijn en is opgelucht dat het vaccin er nu is.

Ahmed Marcouch sprak als voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden zijn waardering uit voor al het werk dat medewerkers van de VGGM de afgelopen weken hebben verricht om dit mogelijk te maken. Hij blijft daarbij pleiten voor goed gedrag: handen wassen, anderhalve meter afstand bewaren en tijdig naar de teststraat.

Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen bij welke van de 25 GGD-locaties zij een vaccinatie krijgen. De vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit 2 prikken. Tussen de 2 inentingen zit 3 weken. Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt. Mensen hoeven hier zelf niets voor te doen. Zodra een groep aan de beurt is, krijgt deze bericht.