Gevallen boom veroorzaakt grote schade aan woning

LOENEN – Donderdagochtend 21 januari zijn de brandweer van Loenen en Dieren opgeroepen voor stormschade aan de Reuweg in Loenen. Een grote boom bleek op de aanbouw van een woning te zijn gevallen.

De bewoners van het huis werden rond 5.50 uur in de morgen wakker van een hoop kabaal. Toen ze het gordijn open deden, zagen ze dat er een grote boom op hun nieuwe aanbouw was gevallen. De brandweer werd opgeroepen om een deel van de boom te verwijderen.

Bij daglicht werd goed zichtbaar dat de schade aan de aanbouw enorm is. De rand van het dak, waar de boom op terecht is gekomen, is kapot, de muur binnen in de aanbouw heeft scheuren langs het plafond. Aan de zijkant van de aanbouw stond een carport, met daaronder een camper, die niet tegen het gewicht van de boom was opgewassen. De carport zakte schuin en kwam op de camper terecht.

Een aannemer is langsgeweest om de schade te bekijken en komt met een plan voor reparatie. Een hovenier uit de buurt kwam met een grote kraan ter plaatse om de boom verder op te ruimen. Hoe groot de schade precies is, is nog lastig in te schatten. De aanbouw was gloednieuw en nog niet eens ingericht voor gebruik. De carport moet worden afgebroken om de schade aan de camper te kunnen bepalen.

