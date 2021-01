Gemeentesecretaris Marcel Klos vertrekt uit Brummen

GEM. BRUMMEN – Marcel Klos, gemeentesecretaris en algemeen directeur, verlaat eind deze maand de gemeente Brummen. Hendrik Jan van de Vliert neemt deze functie tijdelijk waar, terwijl ondertussen wordt gezocht naar een definitieve vervanger.

Marcel Klos gaat per februari aan de slag als gemeentesecretaris van de gemeente Wierden. Met het vertrek van Klos komt er een einde aan een dienstverband van 13 jaar, waarvan de laatste 5 jaar als hoogste ambtenaar van de gemeente Brummen. Burgemeester Alex van Hedel: “Marcel Klos was een echte spin in het web binnen de gemeente en gemeentelijke organisatie. Op en tussen alle niveaus was hij een verbindende schakel en goed op de hoogte van alle dossiers en vraagstukken. Hij was een drijvende kracht in het gemeentelijk adagium ‘Wij werken voor Brummen’. We danken hem voor zijn niet aflatende inzet en wensen hem veel succes in de nieuwe gemeente, nabij zijn eigen woonplaats.”

De voorbereidingen voor de zoektocht naar zijn vervanger zijn inmiddels gestart. Deze en volgende maand worden gebruikt voor het opstellen van een profielschets en het werven van kandidaten. In maart moeten de gesprekken met kandidaten volgen en het contracteren van de meest geschikte kandidaat. Naar verwachting kan de gemeente in juni een nieuwe gemeentesecretaris aanstellen.

In de tussentijd wordt deze functie waarnemend ingevuld. Deze week heeft het college besloten dat Hendrik Jan van de Vliert de functie van gemeentesecretaris en algemeen directeur gaat waarnemen totdat er sprake is van definitieve vervanging. Hendrik Jan van de Vliert is momenteel werkzaam als procesmanager binnen de gemeente Brummen.