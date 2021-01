Gemeente Rheden wil inwoners bewust maken van rookoverlast

GEM.RHEDEN – Nu het kouder is, gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer de houtkachel of open haard aangestoken wordt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen zoals fijnstof. Daarom vindt de gemeente Rheden het belangrijk dat inwoners zich realiseren wat de effecten van het stoken van hout kunnen zijn.

Hout stoken veroorzaakt geuroverlast en ook schadelijke stoffen, zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Naast het verkeer en de industrie is houtrook een belangrijke bron van fijnstof in de lucht. Inmiddels is die uitstoot bijna even groot als die uit de uitlaten van auto’s en vrachtwagens. Bewoners van huizen waar regelmatig wordt gestookt merken de gevolgen voor hun gezondheid. Ook als zij hun woning goed ventileren, blijven schadelijke stoffen in hun woning hangen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met astma of COPD, hart- en vaatziekten zijn extra gevoelig voor de rook die vrijkomt bij het stoken in hun eigen huis of bij buren. Zij hebben meer en eerder last van bijvoorbeeld hoesten, benauwdheid en slaapproblemen. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop gestookt wordt. De hoeveelheid schadelijke stoffen kan vermindert worden door de manier waarop het hout gestookt wordt. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer en gebruik alleen droog hout met een vochtpercentage van tussen de 15 en 20 procent.

De website www.stookwijzer.nu geeft advies, op basis van actuele gegevens over het weer en de luchtkwaliteit in jouw buurt. Als het RIVM op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit afraadt om hout te stoken, zal hier een stookalert voor worden afgegeven. Dit is te zien op www.rivm.nl/stookalert.

www.rheden.nl/houtrook.