Gemeente Rheden biedt hulp bij gevolgen toeslagenaffaire

GEM. RHEDEN – Binnen de gemeente Rheden zijn er naar verwachting 19 gezinnen getroffen door de toeslagenaffaire, maar dit kunnen er best meer zijn. De gemeente Rheden biedt deze slachtoffers hulp aan.

Landelijk is al gebleken dat het aantal ouders dat is getroffen door het onterecht stopzetten van de kinderopvangtoeslag hoger is dan eerder gedacht. Mogelijk 20.000 ouders in Nederland moeten gecompenseerd worden voor het onterecht intrekken van de kinderopvangtoeslag. Ouders werden soms onterecht door de Belastingdienst aangemerkt als fraudeur en kwamen in grote problemen.

Ondertussen zijn de herstelacties gestart en zijn er bijvoorbeeld digitale loketten geopend waar gedupeerden terecht kunnen met hun vragen. Mensen die nadeel ondervinden van deze affaire maar dit nog niet hebben gemeld bij de Belastingdienst, kunnen dit alsnog doen.

Gemeente Rheden kan zich voorstellen dat sommige inwoners als gedupeerde door deze toeslagaffaire in de problemen zijn gekomen. Als er naast de hulp en compensatieregeling die al geboden wordt, nog vragen zijn of hulp nodig is op het gebied van schulden, wonen, zorg, gezin en werk, dan kunnen inwoners dit ook bij de gemeente Rheden aangeven. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente via het contactformulier op de website of bellen naar tel. 026-4976911, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 12.30 uur. Samen met de inwoners bekijkt de gemeente dan op welke manier ondersteuning kan worden geboden.