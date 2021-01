Gemeente Brummen wil kruising Hallsebrug veiliger maken

HALL – Het grote aantal ongevallen bij de Hallsebrug langs het kanaal tussen Eerbeek en Hall baart de gemeente Brummen zorgen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een andere instelling van de verkeerslichten, om zo de verkeersveiligheid te verbeteren.

Donderdagmiddag 14 januari was het weer raak. Net na de middag wilde een grijze auto vanaf de Dierenseweg linksaf slaan de Hallseweg op. De bestuurder zag een tegemoetkomende auto over het hoofd en dit had een botsing tot gevolg. Een van de bestuurders moest door ambulancepersoneel worden nagekeken, verder was er vooral veel blikschade.

Exacte cijfers heeft de gemeente Brummen niet, maar er gebeuren wel ‘opvallend meer’ ongelukken op dit punt. Vaak omdat bestuurders niet in de gaten hebben dat tegemoetkomend verkeer tegelijkertijd groen heeft. Dit levert bij links afslaand verkeer gevaarlijke situaties op en dat gaat dan ook regelmatig mis.

Reden voor de gemeente Brummen om onderzoek te doen naar hoe het veiliger kan. “We denken eraan om de tegengestelde richtingen niet langer tegelijk groen te geven”, aldus een medeweker van de gemeente. “Dit heeft tot gevolg dat verkeer langer op groen moet wachten.” Momenteel wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van zo’n besluit. Hoe lang moet het verkeer wachten? Kan het verkeer snel genoeg doorstromen, zodat automobilisten niet twee keer voor rood licht hoeven te wachten?

De gemeente Brummen verwacht komende week resultaat van dit onderzoek en wil dan zo snel mogelijk opdracht geven om de verkeerslichten anders in te regelen. Wanneer dit gaat gebeuren, ligt aan de agenda van de aannemer.

Foto: Met enige regelmaat vinden er aanrijdingen plaats bij Hallseburg

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink