Gemeente Bronckhorst zoekt hulp op stembureau

GEM. BRONCKHORST – Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Ook is vervanging nodig voor stembureauleden die door corona tot de kwetsbare groep behoren en dit keer niet ingezet willen worden. Daarom is de gemeente Bronckhorst op zoek naar nieuwe leden.

Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau, maar de gemeente dringt erop aan dat mensen uit de risicogroepen zich afvragen of het wel verstandig is. Medewerkers ontvangen een vergoeding voor hun werk. Ook is er vooraf een gratis (digitale) training van de gemeente. Deze is verplicht. Aanmelden kan via www.bronckhorst.nl/verkiezingen.

In Bronckhorst mogen bijna 30.000 mensen stemmen op één van de 27 stembureaus. Bij de organisatie van de verkiezingen in de gemeente zijn ongeveer 250 mensen betrokken. Er zijn verschillende klussen te doen op deze dag, bijvoorbeeld de ontvangst van stemmers en hen wijzen op de coronaregels of het controleren van de identiteit van de kiezer en uitdelen van stembiljetten.