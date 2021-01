Gemeente Bronckhorst krijgt kinderparlement

GEM.BRONCKHORST – Vanaf 1 februari stelt de gemeente Bronckhorst een kinderparlement in. Dit op voorstel van jeugdburgemeester Anne Letink. Het Kinderparlement bestaat uit leerlingen van groep 7 en wordt elk jaar opnieuw gekozen. Kinderen kunnen op deze manier zinvol meedenken en -praten over veel onderwerpen die hen aangaan binnen de gemeente Bronckhorst.

“Kinderen hebben veel ideeën. Door naar deze ideeën te luisteren, kunnen we kinderen laten voelen dat ze de moeite waard zijn, dat ze gezien en gehoord zijn, dat hun ideeën belangrijk zijn en dat kinderen meer betrokken worden bij de gemeente”, aldus Jeugdburgemeester Anne.

Binnen groep 7 kan iedereen zich kandidaat stellen. Iemand is automatisch kandidaat bij opgave voor de verkiezing van het jeugdburgemeesterschap. Wanneer er meerdere kandidaten zijn per school, worden er binnen de school verkiezingen gehouden. Elke school bepaalt zelf hoe zij deze verkiezingen vormgeven. De leden blijven een jaar lid. Het Kinderparlement vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Tijdens de verkiezingsdag van de jeugdburgemeester, deed jeugdburgemeester Anne de oproep om de mening van kinderen meer te horen. Door een Kinderparlement in te stellen in Bronckhorst. Ook wist Anne haar voorstel goed te onderbouwen met een plan om het Kinderparlement uit te voeren. Op basis van haar voorstel besloot het college om een Kinderparlement in Bronckhorst te beginnen.