Gasthuiskerk Doesburg presenteert nieuw programma

DOESBURG – Voor het eerst sinds 2014 is de traditionele Christmas Singalong in Gasthuiskerk Doesburg niet doorgegaan. Maar, zoals dit jaar met veel geannuleerde voorstellingen is gebeurd, werd meteen gezocht naar een nieuwe datum. Wie de volgende Kerstmis wil meezingen met Zwaan is welkom op zaterdag 18 december 2021. Ook in het voorjaar hoopt de Gasthuiskerk een mooi cultureel programma aan te kunnen bieden.

Tot en met 19 januari zijn alle voorstellingen in de Gasthuiskerk geannuleerd, maar met een beetje geluk kan het nieuwe theaterprogramma daarna van start gaan. Het seizoen begint spectaculair met een CD-presentatie door Anastasia Feruleva en Frank van de Laar onder de titel l’Esprit du Temps. Van de Laar is geen onbekende in het Amsterdamse concertgebouw, maar koos voor de lancering van de nieuwe CD voor Doesburg.

In februari en maart volgen daarna uiteenlopende voorstellingen. Van het cabaret van Irene van Aart tot de improvisatiecomedy van Beperkt Houdbaar en van de rootsmuziek van Robin Borneman – met een extra tweede show – via de jazz van Dr Swingplanck naar een oude bekende in de Gasthuiskerk: het Sonsbeekkwartet. De kindervoorstelling Fiep Heeft Haast sluit februari af.

Nirvana tribute

Het contrast in de maand maart kan eigenlijk niet groter zijn, met de speelse diepgang van klassiek pianiste Nicole Rudi en het unplugged tribute aan Nirvana’s MTV optreden door Captain Albatross. In april doet de Zeeuwse singer-songwriter Broeder Dieleman een derde poging om het virus te verslaan en toch in Doesburg op te treden. In het muziekcafé die maand staat rijzende ster Emma Luca (foto) met haar band, en Marjolijn van Heemstra speelt haar solo-theatervoorstelling Stadsastronaut, een handleiding voor de toekomst. Meindert Talma loopt met zijn Grote Voetbalshow vol voetbalentertainment vooruit op het EK voetbal.

De Wereld Draait Door

In mei komt Tangarine. De eeneiige tweeling Sander en Arnout Brinks werd bekend als huisband van De Wereld Draait Door en geeft in Doesburg twee shows. Ook Peiyu Xue en Daniël Vissers kennen een reprise. De twee klassieke pianotalenten werden eerder geannuleerd en proberen het opnieuw. Bjarke Ramsing vult het muziekcafé van mei en de lente wordt afgesloten met de 100 procent corona-proof cabaretvoorstelling Speelbeesten en een veelgevraagd hernieuwd optreden van Loulou Rhemrev in Hallo Bandoeng!

Tussen de programmaonderdelen die nu al vast staan door zijn er nog niet definitief ingevulde muziekcafés, open podia tijdens de Doesburgse Culturele Zondag en, als het meezit, het pièce de résistance met Sander en Peter: het Songfestival Dans- en Singalong-evenement ‘Van Reykjavik tot Azerbaijan.’ Het seizoen wordt op 11 juni afgesloten met een optreden van de band Ruych in het muziekcafé.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona wordt het programma nog aangevuld met eerder geannuleerde voorstellingen, tussentijdse verrassingen en het gebruikelijke zomerprogramma.

