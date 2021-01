Foi,foi: Ut peerd van..

In de veurige eeuw was ut vake gebruukelijk dat de luu un dubbele dagtaak hadden. Ze hadden vake un bedrijfjen en gingen doarbie nog uut warken. Vrogger hadden ze vake un klein boerderietje van un paar koetjes, paar varkens en wat kippen. Keuterboertjes. Meestal hadden ze ok un groot gezin en dan kon d’r met ut vee niet genog verdiend wörden.

Zo ging ut ok met de luu die un café hadden. Meestal was ut klein. Man en vrouw stonden achter de tap. Zo was d’r in disse streek un heel old hotel-café woar van oudsher un boerderie bie heuren. Dat ging generaties zo deur. Later waren ut un paar breurs. De een deed de boerderie en de ander ut café woar altied wat te doen was. Un echt bruun café woar de keerls rond de kachel of stamtoafel an de pimpel gingen n mekare de starkste verhalen vertellen. Doar hef zich heel wat af espeuld. Mooi en lilluk. Noe nog goat de starkste verhalen de ronde as de olde luu mekare argens tegen komp. Un mooi verhaal is oaver ut dooie peerd. Harm vertellen mien dat pas elejen. Hee had zelf vrogger doar in de kroeg heel wat gezellige uurtjes deur ebrach. Hee hef d’r un bult schik ehad.

Bie ut olde cafe was un boerderie. De kroegbaas Luuk was meer boer dan kastelein, maar met hulp van un paar knechten kon hee ut best rooien. In die tied mos alles nog met ut peerd worden edoan. Ploegen, gres meeien. Heuien en wat al niet meer. Ut peerd mos d’r meestal an te passe kommen. Luuk was merakels gek met de peerde. In die tied ha’j ok ut peerdefonds, want ut doodgoan van zo’n warkpeerd kosten nogal veul geld.

Maar goed ok dat Luuk de peerde verzekerd had, want wat gebeuren d’r op un kwoade dag? Luuk had de stallen niet zo best in orde. De peerde wilt nog wel is un bitjen schoeren en doar ha’j ut gedonder. Cora brak uut en ging an ut snuffelen of d’r argens nog wat te vrèten viel. Ja heur, doar zag ut dier in de stal un hoop eerpels en ander voer liggen. Natuurlijk ging hee doar mee an ut vrèten. Hee had d’r al un beste bult op toen de knecht zag dat ut peerd uut de stal was ekommen. Rap zetten hee ut dier weer op stal. Eerst niks an de hand. Luuk wel hellig dat d’r heel wat eerpels weg waren. Maar ut slimste kwam nog. De volgende dag was Cora arg ziek. Helemoal op ezwollen buuk (pense). Luuk snappen d’r niks van en zag ut nog effen an. Maar ut duren allemoal te lange veur ut dier dat ging liggen en effen later de geest gaf. Wat was Luuk hellig. Zien beste peerd dood….

Maar niks an te doen. Natuurlijk heuren de vaste stamgasten in ut café van de ramp van Luuk oaver ut dooie peerd. Ze spraken wat af en toen Luuk binnen kwam zongen ze heel hard ut bekende lied: “Peerd van ome Luuk is dood, hartstikke dood…” Foi,foi, wat was die Luuk hellig. Hee hef zich die hele oavond niet meer in ut café loaten zien. Foi, foi dach hee, zo’n pech en mien ok nog un bitjen bespotten. Ut mot toch niet slimmer wörden.

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Wie mot wel met de tied, maar niet met iedereen meegoan