Foi,foi: Ut lunchpakket

Ut gebeuren un joar of wat elejen. Iemand in disse streek zol tachtig joar wörden. De familie kreeg de uutneudiging um op die dag um 16.00 uur bie ut café van Johan Zadelhoff te kommen. Noadat hee de kaarten op un feestjen had uut ereik aan de familieleden, zei hee d’r nog bie dat ze mossen onthollen dat ze un lunchpakketje mee mossen nemmen. Ut kon wel is lange duren en dan kon de familie wel is honger kriegen. De familielejen zeien d’r niet veul op, maar die dachen wel dat ut vanwege die 80 joar dat d’r noa de borrel un ètentje zol volgen. En ja natuurlijk, doar is de familie wel veur te porren. Eerst un borreltje en dan aanschuuven veur wat warms en kolds. Dat is altied lekker. Gewoon afwachen dus veur de familie.

Dus op de bewuste dag, toen de man joarig was, ging iedereen, volgens afspraak, um vier uur in de middag noa ut feestvarken in de feestzaal. Eerst feliciteren en natuurlijk had iedereen un kleinigheid in de enveloppe mee ebrach. Dat heurt d’r zo bie. Ie hoef dan ut feest wel niet te betalen maar un kleine biedrage is toch altied wel welkom. Maar iedereen had ok un paksien bie zich met un paar snee brood: ut lunchpakket woar de man um evroag had. In de buultjes zaten un paar sneetjes dreug brood. Krek zoals de joarige man had evroag en de familie vond: afspraak is afspraak. Stiekem kon de jeurige d’r wel umme lachen. De buultjes worden oaveral op de tafels eleg. Sjonge wat had Gait doar un schik van. Zien familie had hee zo mooi te pakken.

Noa de borrel kwam de cafébaas met un alderjekes lekker warm en kold buffet veur de dag. Sjonge wat roak dat lekker. De familie liet ut zich arg goed smaken want. Ze zeien tegen mekare: “Maar goed dat hee Johan hef evroag wat lekkers veur ons kloar te maken want dit smaak toch heel wat bèter as un snee dreug brood.”

Nog wat anders in diezelfde familie. Ze maak doar heel wat mee. Mooi toch a’j met mekare schik kunt maken zonder hellig te wörden. Lekker mekare is te pakken nemmen met un geintjen. As ut geet in goeie harmonie is doar niks op tegen. Un zwoager had ok de familie uut eneudig veur un feesien. Maar ja, um un uutneudiging goed te maken dat is niet zo eenvoudig. Dat marken die man later ok wel. Ut stond op de kaarte dat hee de gasten um 4 uur uutneudigen. De familie zag dat en wol un geintje met um uuthalen umdat hee doarmee ok altied veuran steed. Ze spraken met mekare af um d’r ok um 4 uur hen te goan. Dus vier uur in de vrogge margen. Krek um 4 uur stond de hele familie buuten te zingen bie ut sloapkamerraam van de jubilaris. Ut Lang zal hij leven klonk galmen deur de stroate hen. De hele buurte in rep en roer. De man rap uut berre en noa beneden. Iedereen noa binnen. Wat heb ze doar toch un schik umme had.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

