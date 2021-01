Foi,foi: Lange of körte prèke?

Mo’j is heuren wat un heel gekwiekste dominee met un hervormde gemeente hef uut ehaald. Wel effen elejen heur en woar weet ik ok niet krek, maar dat dut d’r niet toe. De meeste karken zit noe en vrogger met geldtekorten. Die predikant wist krek woar hee de centen kon halen. Hee zei altied: “A’j un karke wilt hollen, dan mo’j zörgen dat d’r ok geld in de knippe kump.”

Die dominee, ik nuum um maar Jansen, mos invallen in un buurtgemeente. Hee wist dat ut doar financieel niet best was. D’r zat wel genog geld, maar ze wollen ut niet kwiet. Maar hee had vake eheurd dat ut hier wel goed zat, maar gloepens zuunig volk wonen. Toen hee deur Klaasen wörden evroag um un keer in te vallen, kreeg hee un bar goed idee. Ja, dat kon hee wel is proberen. Hee overleggen met de Karkeroad en die gingen akkoord. Elke gulden (toen nog) was toch welkom.

De dominee kwam op die zundag binnen en zetten meteen zien strakke gezicht op zoals dat vrogger heuren bie un predikant. Hee begon met un lang gebed en toen stak een un bulderprèke af. Hee zei niet meteen dat ut ging um meer geld binnen te kriegen, maar wel dat de luu in de volle karke noe de unieke kans kregen um inspraak te kriegen oaver de prèke. Dat was heel apart. Vake heuren hee ok van de karkgangers dat de prèke veul en veul te lange duren. Kört en krachtig, dat hadden ze veul liever. De dominee vertellen op de prèèkstoel dat de karkgangers noe un mooie kans kregen um zelf te bepalen hoe lang de prèke mos wörden. Maar ja, hoe kom ie dat an de weet? Volgens de dominee ging dat ut beste met geld geven. A’j geld gaven kreeg ie oe zin. Um toch un bitjen un richtlijn te hebben, stellen de dominee ut volgende veur: wie un prèke van un half uur wol hebben betalen tien gulden. A’j liever un prèke hadden van twintig minuten dan vieftien gulden. Maar a’j hielen van un körte prèke van tien minuten zonder sloan op de preekstoel en gebulder deur de karke dan ko’j twintig gulden betalen. Volgens de dominee ging dit heel eerlijk wie ut meeste betalen, kreeg ut veur ut zeggen. Hee had un beste lange prèke kloar liggen mar as ut volk liever wat körter wol hebben dan kon dat.

Verduld doar wörden de gemeenteleden wakker van. Veural de rieke boeren hadden doar wel oren noa, want ze hadden toch zo gloepens moeite um bie de lange prèke de ogen lös te hollen. De karkeroad zol meteen rond goan onder ut zingen van un paar psalmen, dus alle kans um de knippe te trekken.

De dominee zag dat de luu royaal in de knippe grepen. Ut geld worden eteld deur de ophalers. Un karkeraadlid fluusteren de dominee wat in ut oor. Ut volk had heel royaal egeven. De predikant mos meteen un bitje lachen. Ja, zien opzet was gelukt: hee kon körter preken, ut volk vlotter noa huus en geld in de knippe. Sjonge wat un goeie ingeving had hee toch van boaven ekregen.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

