Foi, foi: De kapotte koelkaste

Jan is un man die ut in zien seniorenwoning goed veurmekaar hef. Alles steeds d’r netjes bie en hee zörg dat alles in orde is. Natuurlijk steet in zien huus heel wat aparaten. Dat geet zo tegenwoordig. D’r gebeurt heel wat a’j gien stroom heb. Kolde en narigheid veur mens en dier. Bie disse man mot d’r altied as d’r wat kapot is meteen iets nieuws veur in de plaatse kommen. Mo’j is heuren wat mien un goeie bekende oaver disse keerl hef verteld.

Pas elejen schrok de man zich un hoedjen toen hee de koelkaste lös deed. In dat ding stond un slomp water. Hee dach meteen: “Noe is mien dat ding ok nog weer kapot. Tegenwoordig maak ze toch slech spul. Ie kunt ze maar kort gebruuken en dan doet ze ut al niet meer. Zonder un koelkaste kan ik niet, dus meteen maar wark van maken. De kinderen mot dat maar effen regelen.” Hee bellen noa zien zoon en vroeg um rap doar te kommen en de auto mee te nemmen. Hee vertellen an zien zoon dat de koelkaste ut niet meer deed. D’r stond water in, dus hee koelen niet meer. Meteen zei de man d’r bie dat de zoon direct maar un nieuwe koelkaste mee mos brengen en dat kapotte ding mee terugge nemmen. De zoon zei ja, maar dach: ik zal wel eerst wel effen kieken wat d’r an de hand is veurdat ik un nieuwen haal. Misschien kan ik d’r nog wat an doen. Ut kan un kleinigheid wèzen.

In de seniorenwoning ging hee meteen op de koelkaste af. Hee vond ut al zo raar, want dat ding was nog niet zo old. Ut kon nog niet kapot wèzen. De zoon deed de deure van de koelkaste lös en zag meteen d’r water in stoan, maar roak ok wat raars. An ut water onder in de koelkaste zat un luchien. Hee deed iets an de vinger roak d’r an en ja heur ut kon niet missen: ut roak noa alcohol; ut was gewoon jonge jenever. Toen hee nog varder keek, ging um un lichien branden. Hee riep: “Pa kom is hier en ruuk is wat dit is?” en hield um de vinger met starke reuke onder de neuze. De man zei: “Ik ruuk jonge jenever.” “Kiek, ik heb de oorzaak ontdek van dat water hier onder in de koelkaste”, zei de bezoeker. “Ie heb de jeneverflesse hier plat in de koelkaste eleg, maar ie heb de dop d’r niet goed op eschroef. Niet vast genog an edreeid. De flesse is oe goan lekken. Jenever liek krek water en deurumme he’j dat edach dat ut ding kapot is. D’r is niks an de hand met oe koelkaste. Ik heur um lopen.” “Ja, verduld, ie heb geliek. De flesse ie leug, jammer van de jenever, maar un liter van dat spul is toch veul goedkoper dan un nieuwe koelkaste. Ik zal d’r an denken dat ik de volgende keer de flesse niet meer plat legge, dan kan d’r nooit meer wat gebeuren. Kom zoon, ik heb nog wel un flesse stoan loat wie d’r nog maar ene op drinken en metene op ut nieuwe joar!”

Goed goan,

Martien, de Platschriever uut Loenen

Wiesheid hef maar weinig woorden neudig