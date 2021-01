Fietsendieven aangehouden

DIEREN – Politie Dieren heeft twee verdachten aangehouden die in verband worden gebracht met meerdere diefstallen, waaronder veel gestolen fietsen. Het gaat om een 44-jarige vrouw uit Dieren en een 38-jarige man uit Arnhem. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van getuigenverklaringen en camerabeelden van ondernemers.

Zo was er de zaak van de fiets die werd gestolen met boodschappen en al. De eigenaar was heel snel even naar binnen om een vergeten paar handschoenen op te halen. Of de fiets die werd ontvreemd, terwijl de eigenaar een paar seconden binnen was om een pakje af te geven.

De politie meldt op Facebook dat het merendeel van de gestolen fietsen tijdens de diefstal niet op slot stond. “Ondanks het feit dat mensen van andermans spullen af moeten blijven, geven we wel het advies om je fiets altijd op slot te doen!”