Eerbeekse Schaakclub bindt strijd aan met regio-top

EERBEEK – De Eerbeekse Schaakclub zet zondag 10 januari een oude traditie voort in een nieuw jasje. Waar decennialang in Eerbeek een clubtoernooi rapid-schaken werd gespeeld, wordt zondag tussen 14.00 en 17.00 uur online gestreden tegen spelers van andere schaakclubs.

Vanwege het momenteel bescheiden ledenaantal speelt de Eerbeekse Schaakclub sinds enkele jaren niet meer in de externe competitie tegen andere schaakclubs. De leden spelen wel wekelijks ‘intern’ tegen elkaar in het Cultuurhuis Pater Dekker in Eerbeek, sinds afgelopen najaar samen met de Brummense Damvereniging.

Nu het onderling schaken achter een echt speelbord vanwege de coronacrisis al geruime tijd stilligt, is een deel van de schaakliefhebbers uitgeweken naar het online schaken. Als variatie op altijd onderling tegen spelers van de eigen club spelen, danwel tegen wildvreemden op het internet, besloot de Eerbeekse Schaakclub een oude traditie van stal te halen in een online jasje.

Zondag 10 januari wordt tussen 14.00 en 17.00 uur via internet gestreden tegen spelers van andere schaakclubs uit de regio. Ook voor hen is dit om genoemde reden een leuke afwisseling en weer eens wat anders. Voor de spelers van de Eerbeekse Schaakclub is het voor het eerst sinds 2016 dat de krachten weer gemeten worden met andere schaakclubs.

Inmiddels hebben, naast de schakers van de Eerbeekse Schaakclub zelf, ook ruim twintig deelnemers van de schaakclubs uit Doesburg, Apeldoorn, Twello, Deventer, Zutphen en Voorst zich reeds aangemeld voor dit online-rapidtoernooi. De aanmelding staat nog open tot kort voor de start van het toernooi. Alle deelnemers spelen om punten te verzamelen voor hun eigen team (en dus niet tegen spelers van de eigen club). Voor de hoogste drie eindigende clubteams is een beker voor in de prijzenkast beschikbaar.

www.eerbeekseschaakclub.nl