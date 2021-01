Eerbeekse brengt gedichtenbundel uit

EERBEEK – 2020, waarin tijden van corona crisis, de wereld op de kop staat, contactberoepen minimaal nog mogelijk zijn en we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, heeft Petra Vennik uit Eerbeek een gedichtenbundel geschreven en uitgebracht.

In “Verwonder je over het bijzondere…!” staan foto’s vanuit de nabije natuur, gedichten en wijsheden die een autobiografisch beeld geven vanuit de zin van het bestaan. “De gedichten kunnen gelezen worden als een heling, steun troost of inspiratiebron voor iedereen in zijn of haar levensproces. Zeker nu in deze rare tijd waar mensen zoekende zijn naar inzichten die een verbinding maken, met de hectiek wat gaande is in de wereld en de zorgen die we met zijn allen hebben. De gedichten geven inzicht en vertrouwen om er op een andere manier naar te kijken”, Aldus de schrijfster.

De gedichtenbundel is verkrijgbaar bij Boekhandel Hendriks in Eerbeek, Het Arthuus in Loenen en via de site www.praktijkpuurpetra.nl/boek