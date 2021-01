Eenmalige subsidie voor renovatie Theothorne

DIEREN – Het college van de gemeente Rheden heeft een eenmalige subsidie toegekend aan de nieuwe exploitant van schouwburg Theothorne in Dieren. Voorwaarde is wel dat de theaterzaal tot minimaal eind 2022 open blijft.

In de gemeente Rheden is een podiumregeling van kracht, waarbij de bespelers van de podia worden gesteund en niet de theaters. Investeren in voorstellingen, niet in stenen, is daarbij het motto. Het college heeft desondanks besloten eenmalig 15.000 euro uit te keren aan Theothorne, om hiermee een podium in Dieren te kunnen behouden. “Als de bespelers weer hun kunst en cultuur kunnen brengen in Theothorne, dan is het mij dat waard”, legt wethouder Marc Budel uit. “Door het theater op weg te helpen naar een goede doorstart, bieden we de bespelers een meerjarige zekerheid.” Hij doelt hierbij op organisaties als Filmhuis Dieren, RhederArt en Rhedelijk Cultureel, maar ook kleinere verenigingen.

Sinds juni 2020 wordt Schouwburg Theothorne in Dieren geëxploiteerd door Claudia Reusink. De vorige exploitant zou de zaal in slechte staat hebben achtergelaten; ‘kabels bleken doorgeknipt, ophangsystemen waren niet veilig en geluidsappartuur functioneerde niet voldoende’. Om de schouwburg weer veilig en functioneel te krijgen moet er worden geïnvesteerd.

“Met deze subsidie hebben we vooral praktisch willen redeneren, mede op verzoek van de bespelers van het podium”, zegt Budel. Met name omdat de veiligheid van de gebruikers van de zaal in het geding kwam, heeft het college eenmalig 15.000 euro toegekend. Daar staat tegenover dat ook Reusink investeringen gaat doen in de theaterzaal. Ook is de afspraak gemaakt dat de schouwburg tot zeker eind volgend jaar open blijft.