Een Stief Kwartiertje: Ruimte

We hebben een nieuw jaar en ons aller verwachting is dat het een gelukkig nieuwjaar zal worden. Een nieuw jaar geeft ook een zee aan ruimte, die helaas momenteel beperkt en ingesloten is, maar hopelijk binnenkort opengebroken wordt. Er moet weer ruimte komen om te ademen, om te leven.

Zoveel ruimte als een nieuw jaar geeft, zoveel strijd zal er eerdaags ontstaan om diezelfde ruimte. Het zal voelbaar zijn in het hele land, dus ook hier aan de randen van de Veluwe.

Er moet gebouwd worden, duizenden huizen; er moet nieuwe natuur gecreëerd worden, duizenden hectare; er moeten zonneparken komen, duizenden weilanden; er moet, er moet…duizend maal er moet. In ons kleine dichtbevolkte landje is de ruimte beperkt en dus moeten we de lucht of de grond in. De lucht is het gemakkelijkst en het goedkoopste. In Doesburg gaan de bedrijfspanden van Ubbink en Rotra de lucht in en dat zorgt voor horizonvervuiling in de Fraterwaard. We gaan de lucht in, zoals we binnen afzienbare tijd ook zullen zien als de vele windmolens geplaatst worden, zoals die in de Velperwaarden en in het Soerense Broek gepland staan, bij het Beekbergerwoud en rondom Bronckhorst. Er moeten er veel komen en het liefst zo hoog mogelijk, dat levert het meeste op. Er is protest en begrip en dat allemaal onder het motto: het mag het landschap niet aantasten, maar dat zal gebeuren. Windmolens van 240 meter hoog aan het oog onttrekken is leven in een illusie.

We hebben nog veel boerenland, dat heette vroeger land om te verbouwen, maar moet nu het land om te bebouwen worden. In Hall komt binnenkort een landschap van zonnepanelen van maar liefst 36 hectare. Hall is niet de eerste en zal niet de laatste zijn. Dit jaar krijgen we alle ruimte voor de strijd om het boerenland. De nieuwe stikstofwet zal meer land van de boeren onttrekken voor nieuwbouw, nieuwe natuur en nieuwe infrastructuur. En de veestapel moet terug, alle protest van boeren ten spijt. De voedselvoorziening zal anders moeten, meer inclusief en meer circulair. De provincie werkt ook mee en gaat de grenzen van het Gelders Natuurnetwerk verleggen. Je veronderstelt dan dat het bij verleggen om verbreden gaat, maar hier gaat het om beperken, natuur wordt ook bouwgrond. Het wordt een jaar van oprekken, doortrekken of op het eigen gelijk terugtrekken, maar ook verrekken, voor de een iets te ver, voor de ander niet ver genoeg.

Het gaat erom hoe ver we vooruit willen denken en als het om toekomstgericht denken gaat, dan is de politiek eerder een tegen- dan medestander. Dat klinkt heel paradoxaal, want beleid maken en regeren worden immers gezien als vooruitkijken en dat bij voorkeur op lange termijn. Vooruitkijken wordt ook gezien als de belangrijkste functie van politici, hoewel de laatste tijd is aangetoond hoe belangrijk achteromkijken is. Politici praten wel over lange termijn, maar denken en handelen vaak op korte termijn. Wezenlijke veranderingen, zeker die in het gedrag van mensen, kosten tijd, heel veel tijd en meer tijd dan we onszelf willen doen geloven.

Voor de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien, zoals onze productieprocessen van voedsel en goederen, de omvorming van de energievoorziening, de opwarming van het klimaat, ons reisgedrag etc. moet er ruimte is ons hoofd komen, zodat we gaan overzien hoe alles begrensd is in ruimte en tijd. Nog een paradox: we hebben meer tijd en ruimte nodig omdat we al aan de late kant zijn.

Desiderius Antidotum