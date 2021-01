Echtpaar Mees-Van Berkel uit Rheden 65 jaar getrouwd

RHEDEN – Burgemeester Carol van Eert bracht maandag 25 januari een bezoek aan het echtpaar Mees – van Berkel in Rheden. Hij bracht hen een mooie bos bloemen ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk.

De heer en mevrouw Mees – van Berken zijn geboren in Amersfoort, zij op 13 maart 1926 en hij op 26 augustus 1930. Zij hebben elkaar ontmoet in huiselijke kring van de familie Van Berkel.

Mevrouw Mees werkte in de oorlogsjaren op het in Soesterberg gedetacheerde departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Na de oorlog was zij 12 jaar secretaresse van de directie van de gemeentelijke Sociale Dienst in Amersfoort. Mevrouw Mees was altijd een sportief type. ’s Winters schaatste zij wedstrijden en lange toertochten (dat kon toch nog) en in 1954 nam zij deel aan de Nederlandse schaatskampioenschappen in Soest. Deze activiteiten in de schaatssport leverden haar vele medailles op.

De heer Mees studeerde tussen 1949 en 1956 biologie in Utrecht en werd na 2 jaar militaire dienst benoemd tot leraar biologie aan het toenmalige Thomas a Kempiscollege in Arnhem. Daarnaast was hij 35 jaar organist in de inmiddels opgeheven St. Mauritiusparochie te Rheden. Nog steeds begeleidt hij diensten in kerken en woonoorden voor ouderen.

Het echtpaar heeft 2 zonen, 4 kleindochters, 1 kleinzoon en 1 achterkleindochter. Een tweede achterkleinkind is op komst. Al 50 jaar wonen zij in Rheden in een heel sociale straat. Daar zijn zij zeer dankbaar voor.

Nadat de kinderen vanwege studie het ouderlijk huis verlieten, is mevrouw Mees zich gaan bekwamen in de volksschilderkunst en gaf hierin ook les. Nog steeds neemt zij de penselen graag ter hand, een heerlijke bezigheid in deze coronatijd. Hun favoriete vakantieland is Frankrijk. Dat heeft geleid tot warme vriendschappen met inwoners van het Provençaalse stadje Les Mées en sinds 1990 tot een erelidmaatschap van de plaatselijke Lionsclub.