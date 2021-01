Duofiets voor oudere Loenenaren

LOENEN – Het bestuur van de Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft bij het Initiatievenfonds van de gemeente Apeldoorn subsidie voor een duofiets aangevraagd en ook gekregen. Gezocht wordt nog naar een ruimte om de fiets te stallen en iemand die de agenda wil bijhouden.

De Dorpsraad heeft de fiets aangevraagd voor het hele dorp. De kerken, de Zonnebloem, de Bruisbeek, VCL, de huiskamer, Graag Gedaan, kortom alle Loenense organisaties die te maken hebben met ouderen die niet meer kunnen fietsen of juist nog wel, kunnen hier gebruik van maken. Het gaat er voornamelijk om dat mensen die niet of weinig buiten komen dit dankzij deze fiets weer kunnen.

De Dorpsraad vindt het geweldig dat de gemeente de aanschaf van de fiets mogelijk heeft maakt dankzij de bijdrage van ruim 10.000 euro. Binnenkort gaat het bestuur overleggen hoe men het verder gaat doen, van verzekering tot veiligheid. De fiets is gekocht bij Biketotaal Wolters Klarenbeek/Zutphen, dat ook de komende vijf jaar het onderhoud voor zijn rekening neemt.