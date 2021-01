Drie kerken vormen samen streekgemeente

KLARENBEEK – Na een lange tijd van voorbereiding, vormen de PKN-gemeenten uit Klarenbeek, Voorst en Wilp per 1 januari officieel één streekgemeente. Hoewel de fusiegemeente een eigen bestuur heeft, blijft in deze dorpen ook een groep die plaatselijk veel zaken regelt.

De fusie is noodzakelijk geworden door de terugloop van de kerkbezoekers en financieel wordt het ook moeilijker om rond te komen. De kosten stijgen, terwijl de inkomsten geen gelijke tred houden.

Jan de Boer was tijdelijk extern voorzitter van de Streekkerkenraad, maar hij heeft deze taak per 1 januari overgedragen aan Henk Hoogmoed, die al kennis heeft gemaakt met de raden van de drie dorpen.

Er zijn vele besprekingen geweest in de dorpen. Een nieuw team van twaalf kerkenraadsleden is met vrijwilligers bezig om in commissies en werkgroepen invulling te geven aan de koers die de streekgemeente in de toekomst dient te gaan varen. De bestaande structuren in de dorpen wil men in stand blijven houden. Elk dorp krijgt een bestuur, dat plaatselijk zorgt dat alles goed verloopt. Klarenbeek, Voorst en Wilp krijgen beurtelings op zondag een kerkdienst in hun kerkgebouw. De streekgemeente heeft ook mensen buiten de eigen gemeenschap wat te vertellen en wil daarom aan de slag met eigentijdse vormen van kerk zijn. Zo wil men een bredere aansluiting krijgen met alle inwoners van de drie dorpen.

De PKN-kerken in Voorst en Wilp zijn eeuwenoude gebouwen die jaarlijks veel onderhoud vergen. Het kerkgebouw van de PKN-gemeente Klarenbeek aan de Woudweg is van recenter bouwjaar. De eerste kerk is in 1862 ingewijd en Bethlehem genoemd. Aanvankelijk hoorde men kerkelijk bij Beekbergen. Pas op 1 april 1948 werd de NH gemeente in Klarenbeek zelfstandig.

Foto: Het NH-kerkje Bethlehem aan de Woudweg in Klarenbeek