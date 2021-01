Dorpsraad Loenen Zonnedorp wil snel meer woningen

LOENEN – De vereniging Loenen Zonnedorp is met de Gemeente Apeldoorn en Veluwonen is gesprek over woningbouw in het dorp. Er is behoefte aan starterswoningen voor de jeugd, zowel in de sociale woningbouw als in de koopsector. Ook bij de ouderen in Loenen is behoefte aan betaalbare woningen.

Woningen in de hogere prijsklasse zijn er genoeg in Loenen, concludeert de Dorpsraad. En dus wil de vereniging dat er meer gebouwd gaat worden in het dorp. Over de locatie wordt met de gemeente overlegd. Uiteraard blijft het reeds geplande Hameinde II een optie. Voor de sociale woningbouw moet ook een plek gereserveerd worden en ook hiervoor lopen gesprekken.

Het bestuur van Loenen Zonnedorp constateert dat de de vergrijzing ook in Loenen snel oploopt. Men is daarom steeds druk in gesprek met partijen die kijken of in de toekomst een 24-uurs zorg kan worden gerealiseerd. Zo zou van de Bruisbeek prima een multifunctioneel woon- en zorgcomplex kunnen worden gemaakt, met woning en aanleunwoningen aan de buitenring en zorgwoningen aan de binnenring, met een mooie ontmoetingstuin. Veel faciliteiten zijn er al. Er zal uiteraard wel gerekend moeten worden of het financieel haalbaar is. Als het lukt kunnen veel Loenenaren in Loenen blijven wonen in plaats van noodgedwongen moeten verhuizen naar een ander dorp of de stad. Veluwonen, Pluryn, Riwis en de Dorpsraad (op de achtergrond) zijn er druk mee.

De Dorpsraad en de gemeente kijken naar de toekomst van de scholen op de lange termijn om te kijken of gezamenlijke nieuwbouw een optie is. Uiteraard zijn het de organisaties achter de scholen die deze beslissing moeten nemen. Gezien het aantal leerlingen en maatregelen op het gebied van duurzaamheid, luchtverfrissing en comfort denken de raad en gemeente dat dit een noodzakelijke stap zal blijken.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Deze bouwgrond aan het Hameinde wacht op de start van de werkzaamheden