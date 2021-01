Doesburg vertelt: Een origineel Doesburgs afscheid

Deze week publiceert Doesburg Vertelt het twaalfde en laatste verhaal van editie 2020. Daarmee hebben de mensen van HetHuisDoesburg hun belofte aan burgemeester Loes van der Meijs gehouden. Het team voelt zich gesterkt door de leuke en positieve reacties vanuit de Doesburgse bevolking en is vol goede moed gestart met de voorbereidingen voor Doesburg Vertelt 2021.

Komende week wordt editie 2020 afgesloten door stil te staan bij een gedenkwaardig moment uit 2020; een afscheid. Een afscheid van het werk van een Doesburgs bedrijf dat dat bedrijf vanaf de start in 1909 kenmerkt en groot heeft gemaakt. Aflevering twaalf van editie 2020 handelt over de belangrijkste gebeurtenissen, de familie, ‘een glimp van thuis’ én, ook en vooral, over de toekomst.

In de testfase van Doesburg Vertelt komt elke week op dinsdag rond 12.00 uur een nieuw verhaal online. Zie www.doesburgvertelt.nl.