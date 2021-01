Doe mee aan Bronckhorst Spreekt

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst peilt via het inwonerspanel Bronckhorst Spreekt de mening van haar inwoners. Zo wil de gemeente in beeld krijgen wat er leeft en wat inwoners belangrijk vinden. Drie à vier keer per jaar krijgen de panelleden een enquête voorgeschoteld over allerlei onderwerpen. “Door uw mening te geven, helpt u ons om de juiste keuzes te maken voor Bronckhorst”, roept de gemeente op. Inwoners van 16 jaar en ouder kunnen meedoen aan het inwonerspanel. Inschrijven kan via www.bronckhorstspreekt.nl. Deelname is gratis en anoniem.