Digitaal vaardig worden met Seniorweb

BRUMMEN – Senioren uit de gemeente Brummen kunnen via de online ontvangstruimte van Seniorweb hulp vragen bij het werken met de computer, laptop, e-reader of smartphone. Iedereen kan meedoen via Zoom en zo met andere gebruikers tips uitwisselen. Vrijwilligers zijn er om te helpen bij vragen en problemen. Zij staan de bezoekers direct te woord of maken een afspraak om op een later tijdstip privé en op afstand meer hulp te bieden. De online ontvangstruimte is iedere dinsdag en donderdag geopend tussen 14.00 en 15.00 uur. Meedoen kan via www.seniorwebbrummenvoorst.nl.