Dierense Toren luidt avondklok in

DIEREN – De Dierense Toren luidt de komende weken de avondklok in. Met deze actie sluit Dieren aan op een eeuwenoude traditie om de inwoners van de stad te waarschuwen wanneer de poorten gingen sluiten en niemand er meer in of uit kon. Zo kennen de oude Hanzesteden Doesburg en Zutphen nog steeds een dergelijk gebruik en wordt kort voor tien uur ‘s avonds de zogenaamde poorters- of papklok geluid.

De Dierense Toren neemt deze traditie tijdelijk over. Iedere dag van 20.45 tot 20.50 uur luidt de kleinste klok om het verschil van het traditioneel luiden van de klokken van De Dierense Toren op zaterdagmiddag zo groot mogelijk te laten zijn.