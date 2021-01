Dieren West gaat voor woningisolatie en groene tuinen

DIEREN – Inwoners van de wijk Dieren West kunnen meedoen aan diverse acties om de wijk te vergroenen. Zo loopt er via de Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) een inkoopactie op het gebied van woningisolatie en start dit voorjaar Operatie Steenbreek, waarbij tuinen worden vergroend.

Een goede isolatie van het huis betekent energiebesparing, een lagere energierekening en een comfortabeler woning. De Werkgroep is dit jaar weer gestart met een inkoopactie woningisolatie. Wijkbewoners met een eigen woning kunnen meedoen door hun interesse aan te geven voor spouwmuur-, dak- en vloerisolatie of HR++ glas. Belangstellenden krijgen een vrijblijvende inspectie en offerte van het bedrijf Rouwenhorst uit Apeldoorn. Dit bedrijf is door de werkgroep uit vier bedrijven geselecteerd.

Vorig jaar hebben bijna 80 wijkbewoners uit Dieren West meegedaan met deze actie. Dit jaar hebben al meer dan 30 wijkbewoners zich ingeschreven. Opgeven kan nog tot eind maart bij de werkgroep door een e-mail te sturen naar isoleren@dieren-west.nl, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gewenste isolatie en soort woning.

Inwoners van Dieren West die graag een klimaat- en natuurvriendelijke tuin willen, kunnen meedoen aan Operatie Steenbreek. Deze actie wordt opgezet in samenwerking met de gemeente Rheden. Deelnemende bewoners gaan aan de slag om de tuinverharding (deels) te vervangen door groene planten en/of het regenwater af te koppelen van de riolering en te infiltreren in de tuin. De gemeente zorgt voor materialen, grond en planten en de afvoer van stenen. Bewoners voeren zelf of samen de werkzaamheden uit, onder begeleiding van de werkgroep. Ook voor deze actie kunnen belangstellenden zich aanmelden door een e-mail te sturen naar duurzaam@dieren-west.nl, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gewenste tuinplannen.

www.dieren-west.nl/duurzaam.