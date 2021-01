Diefstal bij De Roskam

RHEDEN – De politie van Rheden heeft maandagavond 17 januari een 20-jarige man en vrouw uit Almere aangehouden voor diefstal bij voormalig hotel De Roskam aan de Arnhemsestraatweg in Rheden. Agenten zagen goederen van het hotel buiten staan en twee mensen wegrennen. Deze twee verdachten werden snel aangehouden. De politie vraagt op Facebook of getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze poging tot diefstal zich te melden via tel. 0900-8844, of anoniem via tel. 0800-7000.