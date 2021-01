Desmond Talla nieuwe trainer van Loenermark

LOENEN – Desmond Talla uit Apeldoorn is de nieuwe trainer van voetbalvereniging Loenermark in Loenen. De voetbaltechnische commissie en spelersraad zien in hem de meest geschikte kandidaat om Frank van Binsbergen aan het eind van dit seizoen op te volgen. “In de twee gesprekken die wij met Talla hebben gevoerd, zijn vooral zijn persoonlijkheid, ambitie en gedrevenheid, maar ook zijn visie op en ervaring met voetbal op niveau van doorslaggevende aard geweest.” Loenermark en Talla gaan een overeenkomst van één jaar met elkaar aan en hij begint bij Loenermark aan zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Desmond Talla is als jeugdtrainer al jaren actief bij WSV Apeldoorn en is nu 2,5 jaar trainer van WSV 2, dat in de 1e klasse speelt. Als voetballer heeft hij met AGOVV en Vaassen in de 1e klasse gevoetbald. Desmond was 1 van de 9 sollicitanten op deze functie