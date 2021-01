De weg op onder invloed

RHEDEN – De Politie Rheden – Rozendaal heeft dinsdagavond 19 januari in Rheden een 27-jarige automobilist aangehouden. De man reed met hoge snelheid door de wijk en toen hij staande werd gehouden, roken agenten een alcohollucht. Bij een blaastest werd duidelijk dat de man onder invloed van alcohol reed en hierop is hij aangehouden. Op het politiebureau werd een ademanalyse uitgevoerd en blies de man 355 ug/l, terwijl maximaal 220 ug/l is toegestaan.