De Nachtwacht te zien op Rhederhof

RHEDEN – De bewoners van woonzorgcentrum Rhederhof in Rheden konden onlangs een poosje genieten van misschien wel het bekendste schilderij van Nederland: de Nachtwacht van Rembrandt. Althans, een replica daarvan. Nu het Rijksmuseum dicht is, is er een levensgrote reproductie op tournee door Nederland en de bewoners en bezoekers van Rhederhof mochten hier een week lang van genieten, voor het schilderij weer verder reisde naar een ander verzorgingshuis.

De bewoners van Rhederhof hebben een mooie brochure gekregen met achtergrondinformatie over De Nachtwacht. Het was erg leuk om alle details over het schilderij te kunnen lezen en deze vervolgens in het schilderij proberen te herkennen. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ontdekt, merkten de bewoners, die ook zelf een stukje van de Nachtwacht hebben geschilderd. De bewoners hebben echt genoten van het schilderij. Voor sommige mensen was het kunstwerk heel herkenbaar en bracht het vele verhalen naar boven.