Dank voor noaberschap

LOENEN – De voorzitter van Dorpsraad Loenen Zonnedorp, Willem de Zanger, blikt terug op 2020, maar vindt vooral dat we meer naar het komende jaar moeten kijken. Het afgelopen jaar was voor veel mensen een moeilijk jaar. Wel een bedankje van hem aan iedereen: uiteraard de zorg, de winkeliers, de boa’s, de hulpdiensten, Zijn collega’s in de dorpsraad, de redactie en ondersteuning van Nieuws uut Loenen, de vrijwilligers, het onderwijs, de kinderen, de ouderen, de kerk met ondersteuning, de mantelzorgers. De Zanger: “Het zijn weer veel mensen die hartverwarmend iets voor de bewoners van Loenen gedaan hebben. We gaan er vanuit dat volgend jaar beter zal zijn dan het afgelopen jaar. 2021 zal hopelijk positief in het teken staan van de vaccinatie tegen het Coronavirus. Nog even op de tanden bijten en het is zover! Nogmaals een oprecht gemeend ‘dankjewel’ voor iedereen die dit jaar het noaberschap (burenhulp) in praktijk hebben gebracht.”