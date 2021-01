College gebruikt enquête bij besluit over afvalinzameling

GEM. BRUMMEN – Inwoners van de gemeente Brummen zijn tevreden over de inzameling van papier en restafval, maar de inzameling van grof huishoudelijk en tuinafval kan beter. Dat blijkt uit de enquête onder inwonerspanel Brummen Spreekt, waarin de gemeente inwoners vroeg naar hun mening over afvalinzameling.

Maar liefst 72 procent van het afval wordt in de gemeente Brummen gescheiden aangeleverd en kan worden hergebruikt als grondstoffen voor nieuwe producten. de gemeente wil dit nóg beter doen en heeft zich ten doel gesteld om in 2030 nog maar 10 kilo restafval per inwoner per jaar te produceren. Daarom is de gemeente bezig een nieuw afvalbeleid op te stellen. Het college en de gemeenteraad bepalen dit voorjaar hoe de afvalinzameling er de komende jaren uit gaat zien.

Eind vorig jaar heeft de gemeente Brummen haar inwoners daarom gevraagd deel te nemen aan een enquête over afvalinzameling. Met deze enquête is een vervolg gegeven aan een eerdere raadpleging in 2015. In totaal hebben maar liefst 1.069 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld.

Zo blijkt uit de enquête dat inwoners tevreden zijn over de inzameling van onder andere papier en restafval. Ook de informatievoorziening van de gemeente en Circulus Berkel over afvalinzameling wordt door de meeste inwoners als positief ervaren. Inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval kan verbeterd worden. Hierover zijn inwoners het minst tevreden. Ook zouden veel mensen het een goed idee vinden als tussen november en maart de GFT-container eens per 4 weken wordt opgehaald om zo kosten te besparen. De resultaten van het onderzoek zijn in zijn geheel terug te lezen op www.brummenspreekt.nl.

Het college gaat de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken om een manier van afvalinzameling te kiezen die het best past bij de inwoners van de gemeente. De verwachting is dat de gemeenteraad hier in mei een definitief besluit over neemt.