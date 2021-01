Canon Doesburg Vertelt goed van start met eerste twaalf verhalen

DOESBURG – De ‘prettig eigenzinnige’ canon van Doesburg die burgemeester Loes van der Meijs in haar nieuwjaarstoespraak van januari 2020 voorspelde is er. “Wetenschappelijk gezien is een canon een verantwoorde opsomming van feiten, maar dat gaan we hier in Doesburg nét even anders doen”, aldus historicus Van der Meijs. Verhalenplatform Doesburg Vertelt is klaar en werd een terugblik en een vooruitblik, met de eerste twaalf verhalen over gebeurtenissen, personen en families uit de geschiedenis van Doesburg.

De vrijwilligers van HetHuisDoesburg, die deze online canon hebben samengesteld, hebben al voor heel wat hete vuren gestaan. “Het afgelopen coronajaar spant wel de kroon”, zegt Han Jansen, grafisch ontwerper en voor Doesburg Vertelt verantwoordelijk voor de vormgeving en het onderhoud van de website. “Ook wij stonden onder druk. Met zorgen om de eigen gezondheid, en om die van familie en vrienden. Met beperkingen in afstand, groepsgrootte en contactmogelijkheden. Het opstarten van een omvangrijk project als Doesburg Vertelt was daarom niet gemakkelijk. Omdat de lockdowns ook bedrijven treffen loopt ook onze fondsenwerving achter op de planning.”

Toch is Jansen hoopvol: “In de loop van het jaar groeide het besef dat een lockdown ook kansen biedt. Mensen zijn vaker thuis en zijn veel online. Dat betekent dat wij behalve de ‘usual suspects’ ook een groep Doesburgers hebben bereikt die misschien niet direct in de geschiedenis van hun stad zijn geïnteresseerd. De verlate start eind oktober bleek ook in ons voordeel te werken. We hebben elke week een nieuw verhaal geplaatst, en de eerste bezoekersgegevens van de website laten zien dat dat een positief effect heeft gehad.”

Van alle tijden

Die bezoekersgegevens van www.doesburgvertelt.nl laten volgens José Meuwese ook zien dat het principe van Doesburg Vertelt, om zich te richten op de hele Doesburgse bevolking, werkt. Meuwese: “We willen met dit project alle leeftijden, alle opleidingsniveaus en alle inkomensgroepen bereiken. Met de Doesburgse geschiedenis als samenbindende factor. Met verhalen die de sociale samenhang tussen verschillende bewonersgroepen versterken. Daarom komen onze onderwerpen niet alleen uit de zeventiende eeuw, maar ook van kortgeleden. We vertellen over het hoge water van 1995 of over Rotra, zoals in ons meest recente verhaal. Aan al die langere of kortere verhalen voegen we veel beeldmateriaal toe en veel interessante weetjes. De bijdragen van Maarten Lindner van DoesburgTV zijn daarbij een belangrijke factor. Zijn film- en videowerk zorgt ervoor dat de verhalen op doesburgvertelt.nl meer impact krijgen.”

Volgens Marijke Peelen-Sterk hebben de mensen die Doesburg Vertelt maken een aardig beeld van wat de mensen in de stad interesseert. Die makers zijn vaak originele, authentieke Doesburgers, of ze wonen hier al jaren. Peelen-Sterk: “We waren erop voorbereid dat Doesburg Vertelt veel bezoekers zou kunnen trekken. Zo is het onderwerp over het Hoge Water van 1995 heel goed bekeken. Datzelfde geldt voor de verhalen over de Doesburgse bruggen en over het Stadhuis, met Nicolette Vree. Toch heeft het ons nog verbaasd dat een verhaal over Menno van Coehoorn en de Doesburgse vesting het tweede meest bekeken onderwerp blijkt te zijn. Waarom dat zo is en hoe bijvoorbeeld de leeftijdsverdeling van de kijkers is, gaan we verder analyseren.”

Dit jaar verder

Voor de onderzoekers van HetHuisDoesburg vormde de lockdown een forse handicap. Veel archieven, waaronder het Streekarchivariaat, zijn al maanden dicht. Meuwese: “We hadden gelukkig al een serie deels afgeronde verhalen klaar liggen. Die hebben we kunnen combineren met materiaal uit projecten van de afgelopen tien jaar. Daar komt bij dat de website in nog ontwikkeling is. Toevoegingen en aanvullingen kunnen we eenvoudig plaatsen. Bij het verhaal over het Hoge Water van 1995 bijvoorbeeld, waren we graag dieper ingegaan op de archeologische vindplaats bij de voormalige Saltpoort. Dat dossier ligt in het Streekarchivariaat; het echte verhaal komt dus nog een keer.”

Marijke Peelen-Sterk kijk tevreden terug op de afgelopen periode. Ze is erkentelijk voor de financiële steun van Ubbink Plastics voor de komende drie jaar, de Ridderlijke Duitsche Orde, deels al voor 2021, Rotra en het Prins Bernard Cultuurfonds. Het onderzoek voor de twaalf verhalen die de editie 2021 gaan vormen is al gestart. Er zijn plannen voor een podcast en een permanente visuele presentatie in de Grote Kerk. Peelen-Sterk: “We passen de planning hier en daar aan, maar corona betekent niet dat onze ambities veranderen.”

Volgens Corry de Winter komt een tussenbalans precies op tijd. “Na twaalf verhalen in twaalf weken, in coronatijd, is het verstandig om even pas op de plaats te maken. Even kijken waar je staat. Even de balans opmaken!’ De Winter beheert het secretariaat van HetHuisDoesburg. De Winter: “Op dinsdag 2 maart staat het eerste verhaal van editie 2021 op stapel. Het gaat vanaf dat moment over markante gebeurtenissen die zich 450, 300, 275, 125, 100 en 75 jaar jaar geleden afspeelden in Doesburg.”

Nu de eerste editie van Doesburg Vertelt is afgerond verandert de frequentie waarin nieuwe verhalen verschijnen. De verhalen die al zijn gepubliceerd, met veel foto’s en bewegend beeld, blijven te bekijken op doesburgvertelt.nl. Wie helemaal niets wil missen, kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Foto: Graanpakhuis De Hoop uit de aflevering over het hoge water van 1995