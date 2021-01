Business & Shopping: Na 44 jaar einde aan sportschool Jagyba in Velp

VELP – Na een heel bewogen periode van 44 jaar hebben Lex en Mary Hendriks besloten te stoppen met Sportcentrum Jagyba in Velp. Ze hebben de sportschool verkocht aan een organisatie waarbij ze ‘hun kindje’ in goede handen achterlaten.

Jagyba groeide de afgelopen jaren uit tot een van de grootste sportaanbieders binnen de gemeente Rheden. Gestart in 1976 en toen nog officieel geopend door Anton Geesink. Al snel was Jagyba de grootste dansstudio in de regio, met jaarlijkse uitvoeringen in de Sporthal de Dumpel. “We begonnen als een van de eerste sportcentra in het land met jazzdance en legden hiermee de basis in Velp en omstreken, voor de huidige succesvolle dansschool van Studio 26”, aldus Lex en Mary.

Later werd kwam de aandacht meer te liggen op de veelzijdigheid van het sportaanbod en judo maakte daar een heel belangrijk onderdeel van uit. Hiermee werd Jagyba zelfs landelijk goed op de kaart gezet en de sporters grossierden in vele prijzen. Nederlands kampioenen werden afgeleverd en het jeugdjudo draaide mee in de top van Nederland. Enkelen wisten zelfs succesvol te zijn op het Europese niveau.

Binnen de gemeente Rheden en ver daar buiten werden allerlei samenwerkingsverbanden opgezet. Zo maakte Jagyba deel uit van de stuurgroep Sport & Bewegen van het ROC A12 en het Helicon, waarin de kaders werden geschapen voor een nieuwe sportopleiding. Dagelijks werd de beroepsbrandweer van de gemeente Arnhem getraind door de instructeurs van Jagyba en vele scholen en instellingen volgenden trainingsprogramma’s. Er werden zelfs zomervoetbalkampen gegeven in samenwerking met bijvoorbeeld Ruud Gullit, Willem van Hanegem en Frank Rijkaard.

Maar ook sociaal voelden Mary en Lex Hendriks zich erg betrokken bij alle ontwikkelingen om hen heen. Er ontstonden vele vriendschappen en huwelijken in de Velpse sportschool. Velen legden bij Jagyba de basis om een beroepscarrière in de branche te vervolgen. Zo werd ook de stichting Uitgesteld Sporten opgericht, waardoor mensen met een kleine beurs toch konden blijven sporten. Maakte men deel uit van het bestuur van het team PA. Er werden gratis Fit-Veilig Vallen cursussen voor ouderen gegeven. Basisscholen kregen gratis lessen aangeboden. 14 Jaar geleden werd de foundation Child Friendship opgericht, waarmee tot op heden nieuwe projecten, scholen en huizen worden gebouwd voor kinderen, onder andere in Myanmar.

Mary kijkt terug op een fantastische periode waarin ze persoonlijk nationale en internationale titels behaalde op de judotatami’s in diverse landen en het niveau van de jazzdancegroepen naar een grote hoogte bracht. Zij heeft een enorme bijdrage kunnen leveren aan een gezonde leefstijl van mensen, ook met haar wekelijkse landelijke publicaties in de Libelle en de Viva. Ze had er altijd veel plezier in iedereen, ook mensen met allerlei beperkingen, binnen hun mogelijkheden optimaal te laten bewegen. Het mentale aspect was hierbij altijd ook van groot belang. Haar professionele benadering zorgde voor een grote instroom uit de hele regio.

Jarenlang was het judo het paradepaardje van Lex, maar na een ernstig auto-ongeluk was hij genoodzaakt dit door zijn assistenten te laten overnemen. Na een studie sportmanagement in Groningen werd het roer drastisch omgegooid en werd er een nieuw multifunctioneel sportcentrum gebouwd. Jagyba werd in Nederland het eerste gecertificeerde sportcentrum van het NOC & NSF. Diverse bestuurlijke functies volgden. Zo werd Lex onder andere voorzitter van de Nationale Jeugdjudo, van de Judobond Nederland, voorzitter van de Businessclub BizzNett, voorzitter en secretaris van de branche organisatie Fit!Vak. In deze hoedanigheid had hij veel landelijke contacten, waaronder met de toenmalige staatssecretaris Erica Terpstra. Hier werd de basis gelegd voor de latere btw-verlaging voor de branche, die van 19 naar 6 procent ging.

Terugkijkend hopen Mary en Lex dat ze een flinke bijdrage hebben kunnen leveren aan de sportieve en sociale ontwikkeling van vele duizenden mensen en op deze manier een soort van footprint hebben kunnen achterlaten.