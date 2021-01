Business & Shopping: Advocatenpraktijk van Mr van der Zwan voortgezet door Dijk & Van Arnhem

DIEREN – Mr Sander van der Zwan is sinds 35 jaar werkzaam als de lokale advocaat van Dieren en omgeving. Veel bedrijven en particulieren in onder andere Dieren, Laag-Soeren, Spankeren, Ellecom, Brummen en Eerbeek maken gebruik van zijn diensten en zijn bijzonder tevreden over zijn vakbekwaamheid, inzet en persoonlijke betrokkenheid.

Helaas is Sander als gevolg van ziekte sinds maart 2020 niet meer in staat zijn diensten te verrichten. Om hem in deze situatie bij te staan valt Mr Sip van Dijk, vanuit Van Dijk & Van Arnhem, Advocaten, te Apeldoorn, voor Sander in bij het onderhouden van de praktijk en het voortzetten van de zaken. Veel cliënten van Sander hebben al kennisgemaakt met Sip en zijn dochter Else-Marie, die ook als advocaat bij Van Dijk & Van Arnhem werkt.

De gezondheidstoestand van Sander van der Zwan heeft hem genoodzaakt per eind 2020 helemaal te stoppen als advocaat. Van Dijk & Van Arnhem zet per 1 januari 2021 de praktijk van Sander in Dieren en omgeving voort. Sip en zijn collega’s zetten zich volledig in om de cliënten dezelfde service te bieden die zij van Sander gewend zijn.

U kunt dus nu bij Van Dijk & Van Arnhem terecht voor uw vragen over onder andere contractenrecht, ondernemingsrecht, huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Mr Sip van Dijk en Mr Else-Marie van Dijk staan u graag te woord. Een eerste telefoongesprek is altijd vrijblijvend en zonder kosten.

Van Dijk & Van Arnhem, Advocaten

Soerenseweg 146A

7313EM Apeldoorn

tel. 055-355 98 99

info@advocaat-dieren.nl

www.advocaat-dieren.nl

www.advocaat-brummen.nl

www.advocaat-eerbeek.nl