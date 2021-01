Burgemeester Van der Meijs trots op saamhorigheid

DOESBURG – Een nieuwjaarsreceptie was dit jaar niet mogelijk. En dus deed burgemeester Loes van der Meijs van de gemeente Doesburg haar nieuwjaarstoespraak dit jaar online. Ze is trots op de inwoners: “Hoe eigenwijs we ook met z’n allen af en toe kunnen zijn, alles valt in het niet bij het saamhorigheidsgevoel dat u en ik ervaren.”

Van der Meijs sprak haar nieuwjaarsrede haar bewondering uit voor de inwoners en ondernemers in de stad. “Zonder al te veel morren werden de schouders eronder gezet. De lokale bevolking probeerde de getroffen ondernemers zoveel mogelijk te helpen door lokaal in te kopen. Het omzien naar elkaar. Spontane acties voor ouderen, die dit jaar erg eenzaam konden zijn. Het opzetten van een hulplijn. Verenigingen en vrijwilligers die binnen de beperkingen zoveel mogelijk door gingen”, somde ze op. “Ook intern bij de gemeente: alles ging eigenlijk vrij snel gewoon door. Vanuit huis en digitaal. Het uitvoeren van extra taken, zoals de uitkeringen voor ondernemers die getroffen zijn door de crisis. Handhavers en politie, die te maken kregen met steeds andere noodverordeningen, en andere regels. Een college en gemeenteraad die gewoon doorgingen met besturen van onze stad, zoveel mogelijk digitaal.

Maar we deden het. Met z’n allen. We mopperden allemaal wel eens, er zijn dagen dat we het allemaal spuugzat zijn, maar we staan er wel.”

De burgemeester stond stil bij de verliezen die er zijn geleden en sprak haar hoop uit dat de komst van het vaccin de situatie gaat verbeteren. “Maar we zijn er nog niet. We moeten nog een stukje door het zuur heen, voordat we aan het zoet kunnen beginnen. Voordat we weer het bruisende stadje kunnen laten zien waar we zo ongelooflijk trots op zijn.”