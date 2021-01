Bumé nieuwe Partner voetbalclub VVO

VELP – Bumé Bouw en Onderhoud en VVO hebben een partnerovereenkomst getekend. De bouwonderneming verbindt zich voor de komende vier jaar als Platinum Partner aan de Velpse voetbalvereniging.

De overeenkomst is eind vorig jaar getekend door de Velpse ondernemers Frans en Nico Budel, in bijzijn van voorzitter Coen Zwiers en de partnercommissie van VVO. Het logo van Bumé zal onder andere te zien zijn op de nieuwe wedstrijdkleding en op en rond het complex aan De Pinkenberg.

“Het strategische ambitieplan 2021-2025, zoals dat door de club geformuleerd is, spreekt ons enorm aan”, aldus Nico Budel van Bumé. “De kernwaarden van het verenigen van leden, respect voor omgeving en tradities en de passie voor het opleiden van jeugd, met als doel plezier voor álle spelers, ongeacht niveau, zijn daarin erg belangrijk voor ons. Daarbij zijn wij zelf VVO-ers in hart en nieren én Velpenaren en past dit partnerschap precies in ons beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen, een win-win-win situatie.” VVO voorzitter Coen Zwiers vult aan: “Wij zijn erg blij met de inzet van Bumé als partner voor het meest uitgebreide pakket van sponsoring. De club ondergaat een positieve ontwikkeling en wij zijn volop in de voorbereiding van het 120-jarig bestaan van de club in 2021. Wij zien ook dat het nieuwe elan en de beleidsplannen leiden tot meer interesse van Partners, wij verwachten op korte

termijn met meer bekendmakingen te komen.”