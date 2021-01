Brummen verbreedt doelgroep Voor- en Vroegschoolse Educatie

GEM. BRUMMEN – Vorig jaar is gebleken dat het aantal doelgroepkinderen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in de gemeente Brummen flink lager is geworden. Daarom heeft het college besloten deze doelgroep te verbreden. Naast kinderen met een taalachterstand, krijgen ook kinderen met een sociaal-emotionele achterstand een indicatie, omdat bij hen een risico bestaat op een taalachterstand.

“Als een kind achterop raakt, is de kans groot dat hij die achterstand niet meer inloopt. Het is daarom belangrijk dat alle peuters waar zorgen over zijn de mogelijkheid hebben om naar een goede VVE-voorziening te gaan”, aldus wethouder Ingrid Timmer. In de gemeente Brummen bieden twee kinderopvanginstellingen een speciaal VVE-programma aan: IKC het P@rk in Brumm en IKC Sterrenbeek in Eerbeek.

Het verbreden van de doelgroep met peuters met een sociaal-emotionele achterstand betekent ook het inzetten van een andere kwaliteit, meldt de gemeente Brummen. Dit gebeurt door tijdens de gehele VVE-periode, de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar, een intern begeleider van school en een zorgconsulent in te zetten. Hiermee hoopt de gemeente sneller te kunnen handelen en zwaardere problemen te voorkomen. Waar nodig wordt bovendien extra complexe groepsbegeleiding ingezet voor kinderen met een sociaal-emotionele achterstand. “Een IB-er en zorgconsulent krijgen zo eerder het overzicht van hoe een jong kind zich ontwikkelt, welke acties er nodig zijn en wat dit betekent voor de verdere ontwikkeling. Het is ook voor ouders heel fijn als een IB-er al eerder betrokken is op de voorschool”, aldus Timmer.

Het streven van de gemeente is om minder kinderen met een taalachterstand naar school te laten gaan, maar hier is meer voor nodig dan alleen een VVE-programma. Wethouder Timmer doet ook een beroep op de ouders van deze kinderen zelf. ” Het is belangrijk dat ook zij in de thuissituatie aandacht hebben voor het voorkomen van taalachterstanden. Het voorlezen en veel praten met je peuter is van groot belang en leuk om te doen, maar gebeurt nog niet overal voldoende.”

De gemeente investeert daarom ook in Verteltassen, die ouders van VVE-kinderen mee naar huis krijgen. Hiermee hebben ouders de juiste boekjes thuis om uit voor te lezen. Voor ouders die dit zelf niet kunnen, komt een vrijwilliger van de Voorlees Express 20 weken langs om zowel ouder als kind enthousiast te maken voor het voorlezen.