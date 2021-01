Bronckhorst zet in op voorkomen van ontwikkelingsachterstand bij peuters en kleuters

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft samen met het consultatiebureau, kinderopvangorganisaties en schoolbesturen afspraken gemaakt over een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor jonge kinderen. Deze afspraken staan in een convenant dat zij hierover samen hebben opgesteld.

De afspraken gaan over de ondersteuning aan kinderen die extra aandacht nodig hebben voor taal- en ontwikkeling. Het consultatiebureau geeft hiervoor een indicatie af. Vervolgens biedt de peuteropvang deze kinderen extra aandacht in taal en ontwikkeling.

Het consultatiebureau, kinderopvangorganisaties, scholen en gemeente vormen allemaal een belangrijke partner in de ontwikkeling van het kind. Met het convenant maken de partijen duidelijk wie, op welke manier, een rol speelt in deze ontwikkeling. Ze zorgen er ook voor dat de ontwikkeling in een doorgaande lijn wordt voortgezet en niet afhankelijk is van de (leeftijd)fase van een kind.

Wethouder Paul Hofman: “Met deze samenwerkingsafspraken stellen we de ontwikkeling van het kind centraal. Het doel is dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat de ontwikkeling in één lijn doorgaat wanneer een kind naar de basisschool gaat.”

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het convenant is een herziening van de formele afspraken die in 2014 zijn opgesteld. De partijen evalueren de samenwerkingsafspraken jaarlijks tijdens het overleg over de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).