Bronckhorst stelt lokale voorwaarden op voor windenergie

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst gaat lokale voorwaarden voor windmolens opstellen. De raad stemde onlangs in met een stappenplan om tot die voorwaarden te komen. De gemeente wil dit doen met betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en gaat op drie manieren het gesprek met hen aan.

Er is al een enquête uitgevoerd. Hierin zijn vragen gesteld over het betrekken van inwoners bij de energietransitie, gezondheid en een goede inpassing in het landschap. De enquête is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Het PON & Telos. Dit bureau verwerkt de gegevens in een verslag met waarnemingen en aanbevelingen. Tijdens een terugkoppelbijeenkomst op 1 april praat Het PON inwoners en raadsleden bij, onder andere over welke lokale aandachtspunten, mogelijke zorgen en nieuwe inzichten er zijn opgehaald,

Het PON voert daarnaast in het eerste kwartaal van dit jaar verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties. Denk daarbij aan de organisaties van bezorgde inwoners, dorpsbelangenorganisaties, natuur-, landschaps- en milieuorganisaties, landbouworganisaties, energiecoöperaties en ondernemersorganisaties. Ook deze uitkomsten worden in de uitvoerige rapportage van het PON meegenomen.

Via een online en interactief webinar geven experts en (ervarings)deskundigen een stand van zaken. Deze expertavonden worden opgenomen, zodat deze later door iedereen zijn terug te zien. Op donderdag 21 januari is er een webinar over het landschap, op woensdag 10 februari over gezondheid. Beide duren van 19.30 tot 21.30 uur. In december was er al een avond over energie.

Met de uitkomsten van dit proces formuleert het college een voorstel aan de gemeenteraad voor lokale voorwaarden voor wind vanaf 2022. In mei 2021 neemt de raad hierover een besluit. In dit proces worden geen concrete windinitiatieven beoordeeld.

www.bronckhorst.nl/windenergie