Brief in de bus: maak een keuze voor donorregister

REGIO – Iedereen vanaf 18 jaar die nog geen keuze heeft ingevuld in het Donorregister, ontvangt een dezer dagen een brief met de vraag dat alsnog te doen. In Rozendaal gaat het om ongeveer 500 mensen, in Rheden zo’n 15.900. In de gemeente Brummen worden 7900 mensen aangeschreven en in Doesburg 4200.

Sinds 1 juli 2020 heeft Nederland een nieuwe donorwet. Iedereen vanaf 18 jaar komt in het Donorregister. Wie geen keuze maakt, komt in het register met de melding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Dat betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan. Minister Tamara van Ark: “Het is belangrijk dat iedereen bewust zijn of haar keuze invult in het Donorregister. Op dit moment hebben 9 miljoen volwassenen dit al gedaan.”

Brieven

Om mensen die nog een keuze moeten invullen hieraan te herinneren, verstuurt het ministerie van VWS brieven. Bij de brieven zit een formulier waarop iedereen zijn keuze kan invullen. Op de brief wachten hoeft natuurlijk niet, een keuze invullen of wijzigen kan altijd via www.donorregister.nl.

Mensen die nog geen keuze hebben ingevuld, hebben een herinnering ontvangen. Wie zes weken na ontvangst van de brief geen keuze heeft ingevuld, krijgt nog een tweede brief. Wie dan nog steeds geen actie onderneemt, komt met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister. Ook hiervan wordt een bevestiging per brief verstuurd.

Keuzes

Tot 1 januari 2021 vulde 59 procent van de Rozendalers vanaf 18 jaar zijn keuze over orgaan- en weefseldonatie in. Van de ingevulde keuzes gaat het bij 61,9 procent om toestemming voor orgaandonatie na overlijden. 23,9 Procent wil geen orgaandonor worden en 14,2 procent laat deze keuze over aan de partner, familie of iemand anders. In de gemeente Rheden vulden 56,3 procent van de Rhedenaren vanaf 18 jaar zijn keuze over orgaan- en weefseldonatie in. Van de ingevulde keuzes gaat het bij 52 procent om toestemming voor orgaandonatie na overlijden. 37,6 procent wil geen orgaandonor worden en 10,4 procent laat deze keuze over aan de partner, familie of iemand anders.

In de gemeente Doesburg vulde tot 1 januari vulde 54,9 procent van de inwoners vanaf 18 jaar zijn keuze in. Van de ingevulde keuzes gaat het bij 50,2 procent om toestemming voor orgaandonatie na overlijden. 38,8 Procent wil geen orgaandonor worden en 11 procent laat deze keuze over aan de partner, familie of iemand anders.

Tot 1 januari 2021 vulde 54,8 procent van de Brummenaren zijn keuze in. Van hen geeft 52,1 procent toestemming voor orgaandonatie na overlijden. 36,6 Procent wil geen orgaandonor worden en 11,3 procent laat deze keuze over aan de partner, familie of iemand anders.

www.donorregister.nl