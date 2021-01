Boeken ruilen in Bruisbeek

LOENEN – Voor Loenenaren die graag een boek lezen is er goed nieuws. De bibliotheken zijn nu gesloten, maar het bestuur van het ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen heeft, vooral voor de oudere inwoners van het dorp, een mogelijkheid gemaakt om toch een boek te lenen. In de centrale hal van De Bruisbeek is een kast geplaatst waarin de boeken te vinden zijn. De inwoners kunnen deze boeken ruilen of lenen. Dit kan allemaal zonder kosten. De kast is toegankelijk tijdens de openingsuren van de Bruisbeek voor de tandartsenpraktijk, die op de bovenverdieping is gevestigd. Iedereen kan dan in de hal terecht om een of meerdere boeken te pakken. Het bestuur is blij dat er nu in deze tijd toch veel van de boekenkast gebruik wordt gemaakt. Op deze manier kan men toch wat doen voor de oudere generatie die aan huis is gekluisterd.