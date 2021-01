Boeken lenen via de Afhaalbieb populair

DIEREN / VELP – Bij de vestigingen van de Bibliotheek Veluwezoom in Dieren en Velp is het sinds vrijdag 19 december weer mogelijk om boeken te lenen via de Afhaalbieb. Mensen die via de Afhaalbieb boeken willen lenen, kunnen dit online of telefonisch doorgeven en vervolgens op een afgesproken tijdstip hun bestelling ophalen.

“Sinds de coronapandemie lijkt deze manier van ‘winkelen’ haast gewoongoed geworden. Een jaar geleden hielden we ons deze gang van zaken waarschijnlijk niet voor mogelijk, maar in tijden van corona moet je creatief zijn. De afhaalbieb is een van de oplossingen, en die werkt prima”, aldus de Bibliotheek Veluwezoom.

Steeds meer mensen maken gebruik van deze manier van boeken lenen, een service die door veel bibliotheken in Nederland wordt aangeboden. In amper een week tijd zijn er bij de vier grotere vestigingen van Bibliotheek Veluwezoom al meer dan 250 boekenpakketten besteld en afgehaald. In een pakket zitten zes materialen naar keuze. Voor volwassen én voor kinderen. De medewerkers van de bibliotheek stellen de pakketten met zorg samen. Ze baseren de keuze op de leesvoorkeuren van de betreffende lener en op hun eigen, uitgebreide titelkennis. Zo verrassen ze leners met titels die ze zelf misschien niet hadden gekozen, maar waar ze vaak wel heel blij mee zijn, zo blijkt.

De Afhaalbieb in Velp en Dieren is in ieder geval tot 20 januari geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00-14.00 uur.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/afhaalbieb