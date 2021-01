Boek over de geschiedenis van Biljoen

VELP – Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) is tien jaar eigenaar van het kasteel en gelijknamige landgoed Biljoen bij Velp. Om het kasteel toegankelijker te maken is er een rijk geïllustreerd boek met nieuwe verhalen over het kasteel uitgebracht.

Bekende auteurs als Luuc Kooijmans, Ileen Montijn en Luc Panhuysen vertellen ‘het verhaal van Biljoen’ in een breed cultuur-historisch kader. “Tot in Münster, Berlijn en Monaco zochten we naar ingrediënten voor de verhalen over het kasteel. Dichterbij huis bleken zich nog tientallen archiefdozen te bevinden met nog nooit ingeziene brieven en kasboeken.”

De mooiste en belangrijkste verhalen zijn nu te lezen in Biljoen kasteel – bewoners – landgoed. Samen met mooie beelden bieden ze een andere kijk op Biljoen.

Het boek Biljoen is te bestellen via www.wbooks.nl.