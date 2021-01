Boek over culinair erfgoed Gelderland

REGIO – Op donderdag 3 december is een boek verschenen met de titel ‘Lekker Gelderland’. Dit boek is een eigen uitgave van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) en gaat over eten en koken door de eeuwen heen. De lezers maken een tijdreis door het rijke culinaire erfgoed van Gelderland, langs terreinen, gebouwen, interieurs, collecties en historische gebeurtenissen. Op het ritme van de seizoenen ontdek zij 700 jaar eetcultuur op Gelderse kastelen en landgoederen. Het boek is rijk geïllustreerd met de lekkerste historische recepten van de middeleeuwen tot en met de 19e eeuw, vertaald naar het nu. Het boek is te bestellen via www.glk.nl/webwinkel voor 19,50 euro (incl. verzendkosten) of te verkrijgen in een van de kasteelwinkels van GLK voor 14,95 euro.